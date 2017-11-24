Moskova'da 'Türkçe konuşanlara Rusça öğretme yöntemleri' konulu forum düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova Devlet Bölge Üniversitesi'nde (MGOU), 'Türkçe konuşan öğrencilere Rusça öğretme yöntemleri' konulu bir forum düzenlendi.

'Russkiy Salam' isimli elektronik didaktik platformunun desteğiyle gerçekleştirilen programda Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde görev yapan öğretim görevlileri de katıldı.

Türkçe bilen insanlara Rusça öğretme temellerini içeren çalışmanın sunumunu, Trakya Üniversitesi'nde Rusça okutmanlık yapan Selçuk Durmuş ve MGOU doktora öğrencisi Nuri Köklüce yaptı.

Etkinlik sırasında, Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Pedogoji Üniversitesi ve Moskova Bölge Üniversitesi gibi Rusya'nın önde gelen eğitim kurumlarında görev yapan hocalar, okul ve üniversite öğretmenleri için eğitim kursları verdi.

MGOU yönetiminden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen programın eğitim alanındaki Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

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