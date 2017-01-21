Rusya ve Türkiye arasında ortak dizi projesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Rusya ile ortak dizi projesi yapılabileceğini söyledi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Bakan Avcı, “Antalya'da Rus medyası ile yaptığımız toplantıda, Rusya'dan ortak dizi yapma teklifleri geldi. Biz de kendilerine aracılık edeceğimizi söyledik. Teklif çerçevesinde ilgilileri de zaman zaman buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Türk dizileri Muhteşem Yüzyıl ve Kurt Seyit ve Şura, Rusya’da büyük ilgi görüyor. Rusya’da her gün televizyon ekranlarında yayınlanan diziler geniş bir hayran kitlesine sahip.