Moskova’da "Mevlid en Nebi" etkinliği 6 bin kişinin katılımıyla kutlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Hz. Muhammed’in (sas) doğum günü vesilesi ile düzenlenen “Mevlid en Nebi” (Peygamberin Doğumu) programına 6 binden fazla kişi katıldı.

29 Ocakta Crocus City Hall Gösteri Merkezi’nde Mevlid en Nebi etkinliği kapsamında düzenlenen “Kayıp Vesayet” adlı tiyatro gösterisine Rusya’da yaşayan ve farklı etnik gruplara ait müslümanlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte izleyicilere tiyatro gösterisi üzerinden İslam tarihi, İslam’ın değerleri ve Hz. Muhammed’in (sav) müslümanlara vasiyeti anlatıldı. Beğeniyle izlenen tiyatro gösterisinden sonra salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin etkinlikle ilgili, “Bugün Mevlid en-Nebi’yi kutlamak için bugün bu salonda toplandık. Bugün burada entellektüellerin ve öğrencilerin yer almasından dolayı çok memnunum. Gençliğimizin İslama ilgi göstermesi, onu anlamaya ve idrak etmeye çalışması sevindirici.” dedi.

Kayıp Vesayet gösterisinin içerisinde manevi ve ahlaki ilkeler barındırdığını ifade eden Gaynuddin, “Peygamberimizin ‘kayıp vesayetini’ geri getirmemiz ve hem bizim İslam ümmetine hem de diğer dine mensup kişilere Hz. Muhammed’in (sav) vasiyetini hatırlatmalıyız.” şeklinde konuştu.