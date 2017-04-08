"Sanat engel tanımadı: Kızılordu Korosu İstanbul'da Mehter Marşı'nı seslendirdi"

İki ülke arasındaki inişli çıkışlı ilişkilere rağmen Kızıl Ordu korosu İstanbul'da sahne aldı.

Geçen yılki uçak kazasında 64 koro mensubunu kaybeden Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, kazadan sonraki ilk yurtdışı konserini Türkiye'de verdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) özel davetli grubu için sahne alan topluluk, "Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" eserlerini Türkçe seslendirdi. Türkçe eserler sırasında, sahnede kurulu ekranda 1900'lü yılların başındaki Türkiye'ye ait çeşitli görüntüler ile Atatürk'ün görüntüleri yansıtıldı.

Kobzon da sahnedeydi

Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Iosif Kobzonun da eşlik ettiği topluluk, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

Tarihi boyunca büyük takdir toplayan ve dünyanın birçok ülkesinde sahneye çıkan dünyanın en eski ve büyük korolarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosunun repertuvarında 2 binden fazla eser bulunuyor.

Kızılordu Merkez Evinde 1928de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirmişti.

Haberrus