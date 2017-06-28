"Doktoru Nazım’ı Vera konusunda uyardı, Nazım ise sadece gülümsedi"

Polonyalı yazar Witold Szabłowski, 'Kayısı Şehri’nden Gelen Suikastçi' adlı kitabında Nazım Hikmet ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Yazarın iddiasına göre, tanıdık bir doktor, Nazım’ı aşkı Vera Tulyakova konusunda uyarmış. Yazar Szablowki, "Nazım Vera’ya aşık olduğu zaman tanıdık bir doktor onu uyardı: Bu aşka yenik düşersen en fazla 3 yıl yaşarsın. Nazım ise sadece gülümsedi" diye iddiada bulundu.

1960 yılında Nazım’ın Sovyet pasaportu aldığını yazan Polonyalı gazeteci iddiasına şöyle devam etti:

"Nihayet (pasaportu aldıktan sonra) Vera ile evlenebilirdi. Nikah dairesine giderken şoför sordu: "Yoldaş Hikmet, bunca yıl hapis hayatından sonra tekrar özgürlükten mahrum kalmayı mı istiyorsunuz? Nazım ise tekrar gülümsedi. Nazım 3 Haziran 1963’te hayatını kaybetti. Vera ile resmi nikahtan tam 3.2 yıl sonra."

Aydınlık