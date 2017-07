Rusya'da en çok beğenilen film ve diziler belli oldu

Rusya'da sinema ve dizi severlerin merakla takip ettiği Mail.ru Kino servisi, 1 milyonu aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, 2017 yılının ilk 5 ayı için Rusya'da en çok sevilen film ve dizileri belirledi.

Anket sonuçlarına göre en iyi film listesinde 1'inci sırada Vremya Pervıh (The Spacewalker), 2'inci sırada Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy 2), 3'üncü sırada Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword), 4'üncü sırada Logan, 5'inci sırada ise Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) yer alıyor.

İzleyicilerin en çok oy kullandığı Viking filmi ise 10 üzerinden 5 puan alabildi.

En sevilen dizi: Sherlock Holmes

Kullanıcıların oylamalarına göre oluşturulan 'en sevilen diziler' listesinde 1'inci sırada İngilizlerin 'Sherlock Holmes'u, ikinci sırada Rusya yapımı Yekaraterine, 3'üncü sırada da yine Rusya yapımı Otel 'Eleon' yer alıyor.

