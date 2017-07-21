Mehter Takımı, Moskova'nın tarihi Kızıl Meydanı'nda sahne alacak

Rusya’nın başkenti Moskova’nın tarihi Kızıl Meydan’ında, 26 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Askeri Müzik Festivali'ne Türkiye'den İznik Mehter Takımı katılacak.

Kızıl Meydan’daki Spasskaya Tower’da 26 Ağustos'da yapılacak açılış törenine 14 farklı ülkeden 26 askeri bando takımı katılacak.

Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan Mehter, en son 2014 yılı Ağustos ayında bu gösteriye katılmıştı.

Tüm dünyanın askeri bando takımlarını bir araya getiren gösteriye bilet satın almak için buraya tıklayın.

Bursa İznik'ten Mehter Takımı 2014 yılında Kızıl Meydan'da böyle sahne almıştı:

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