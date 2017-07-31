Sovyetler dönemine ait 1000 eşya ile Kemer'de müze kurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil köyü sahibi 58 yaşındaki Aziz Dinçer, 6 yıl önce Sovyetler Birliği dönemine ait madalyaları toplayarak başladığı koleksiyonunu yüzlerce parçayla zenginleştirdi. Dinçer'in aralarında Çarlık dönemine ait az sayıda eserin de bulunduğu yaklaşık 1000 antikayı sergilediği tatil köyündeki müzesi, özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kemer'e bağlı göynük Mahallesi'nde Boran Mare Beach adlı tatil köyünün sahibi Aziz Dinçer, madalyalarla başladığı koleksiyonu için İstanbul ve Trabzon'dan aldığı antikaları biriktiren Dinçer, işi gereği sıklıkla gittiği Rusya ve Ukrayna'dan da satın aldığı parçalarla koleksiyonunu kısa sürede genişletti.

1000 PARÇA TOPLADI

Topladığı materyalleri tatil köyünde oluşturduğu küçük müzede sergileyen Dinçer'e, tesise tatil için gelen turistler de destek verdi. Rus ve Ukraynalı turistler Dinçer'e ataları ve dedelerine ait Sovyet döneminden kalma eşyaları bağışladı. Dinçer 6 yılda, Sovyetler döneminden kalma madalya, fotoğraf, kıyafet, askeri malzemeler, gazete kupürleri, madeni ve kağıt paralar, motosiklet, Otomobil ve cipin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 parçayı bir araya getirmeyi başardı.

GAGARİN FOTOĞRAFI VE GAZETE KUPÜRÜ

Dinçer'in koleksiyonunun başında ise 12 Nisan 1961'de 'Vostok' adlı uzay aracıyla dünya yörüngesinde tur atan ve uzaya çıkan ilk insan olan Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu Yuri Alekseyeviç Gagarin'in uzaya çıktığı güne ait gazete kupürüyle onun onuruna verilen davette çekilmiş Gagarin fotoğrafları yer aldı. Izvestiya adlı Rus gazetesinin 12 Nisan 1961 tarihli kupüründe uzay yolculuğunun ardından dünyaya iniş yapan Yuri Gagarin'in "Partiye, Devlet Başkanımıza ve Nikita Sergeyeviç Kruşçev'e: İnişimiz rahat oldu. Kendimizi iyi hissediyoruz" sözleri yer aldı.

'KENDİLİĞİNDEN GELİŞTİ'

Otel içerisinde müze oluşturma fikrinin kendiliğinden oluştuğunu belirten Aziz Dinçer, şunları anlattı:

"Bbiraz Rus edebiyatına meraklıyım, çok kitap okurum. Okuduğum kitaplar arasında bir noktada gördüm ki Ruslar bize Kurtuluş Savaşı döneminde ciddi biçimde yardım etmiş. Bu konuda araştırmalarımı derinleştirdikçe olayın içerisine girdim. Girdikçe tabi işte böyle malzemeler, madalyalar vesaireler biriktirmeye başladım. Sonra biraz da kendiliğinden gelişti ve gerçekten keyif almaya başladım."

Aziz Dinçer, koleksiyonunun en eski parçasının 1800'lü yıllardan kalma Çar dönemine ait küçük paralar olduğunu, bunun yanında 1896 yılında yine Çar dönemine ait bir derginin koleksiyonun da yer aldığını kaydetti.

'BENİ ÇOCUKLUĞUMA, GENÇLİĞİME GÖTÜRDÜ'

Ukrayna'nın Dinipro kentinden ikinci kez tatile gelen ve yanında madalyalar ile tarihi belgeler getiren 45 yaşındaki Dimitri Rudnikov da şöyle dedi:

"Türkiye'ye ilk kez gelmiyorum. Daha önce de tatil yaptım burada. Ama bu oteli çok beğendik, aile oteli. Bu otelde Sovyet dönemine ait, benim çocukluğuma ve gençliğime ait çok çeşitli şey var. Bunlar beni çocukluğuma, gençliğime götürdü. Bazı eşyalar evet benden çok önceye ait, o dönemleri görmedim ama burada gördüğüm için çok sevindim. Benim babam, dedemin Sovyet dönemimdeki savaşlarından kalan eşyalarının bir kısmını otel yönetimine hediye olarak getirdim ve bundan çok gurur duyuyorum."

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