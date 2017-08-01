Bodrum Bale Festivali'nde Çaykovski’nin "Uyuyan Güzel" balesi sahnelenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi Pyotr Çaykovski’nin "Uyuyan Güzel" balesi sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, beyaz Rus balesi "Uyuyan Güzel"i, Çaykovski’nin müzikleri eşliğinde 1 Ağustos akşamı Bodrum’da sahneleyecek.

Teknik ve estetik açıdan bale repertuvarının en önemli eserlerinde biri olarak kabul edilen Uyuyan Güzel, İstanbul Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, Marius Petipa koreografisi ile sahneye uyarladı.

Müzik, dekor, kostüm ve koreografisiyle seyirciye keyifli anlar yaşatan eserin konusu, bir Avrupa masalından esinlenerek Charles Perrault tarafından oluşturuldu.

Festival, Rusya’dan katılan ünlü Bolşoy Balesi baş dansçılarından Svetlana Zakharov’un kurduğu “Svetlana Zakharov Solo Dans Projesi” isimli topluluğun, 7 Ağustos akşamı, üç farklı eserden oluşan “Amore” adlı performansları ile devam edecek.

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