Rusya'nın St. Petersburg şehrinde çekilen 'Cingöz Recai'nin ilk fragmanı yayınlandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde çekimleri yapılan, Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli’nin başrollerde yer aldığı ‘Cingöz Recai’ filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Peyami Safa'nın unutulmaz eseri 'Cingöz Recai'den esinlenilen filmin yönetmen koltuğunda Leyla ile Mecnun, Beş Şehir, İtirazım Var, Uzaklarda Arama, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Polis ve Sen Aydınlatırsın Geceyi yapımlarıyla tanınan Onur Ünlü, oyuncu kadrosunda ise İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Serkan Keskin, Musa Uzunlar, Meriç Aral, Hakan Boyav, Cem Cücenoğlu gibi isimler yer alıyor.

Kerem Deren ve Pınar Bulut tarafından senaryosu yazılan filmde Kenan İmirzalıoğlu profesyonel bir hırsızı, Meryem Uzerli ise bir dolandırıcıyı canlandırıyor.

Cingöz Recai 13 Ekim’de Türkiye'de vizyona girecek.

#stpetersburg ❤️🕊🕊🕊😍 meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)'in paylaştığı bir gönderi ( 23 Tem 2017, 04:38 PDT )

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