Rus iş adamı 4 yıl önce 127 milyon dolara satın aldığı tabloyu, 450 milyon dolara sattı

Rus iş adamı Dmitriy Rıbolovlev, 4 yıl önce 127,5 milyon dolara satın aldığı tabloyu dün 450,3 milyon dolara sattı.

yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

500 yıllık eser, bugüne kadar açık artırma ile satılan en pahalı eşya oldu.

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

Da Vinci'nin, özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Tabloda İsa Peygamber bir eli havada, diğer elinde ise cam bir küre tutarken tasvir ediliyor.

Tablo 1958'de Londra'da düzenlenen bir açık artırmada 60 dolara satılmıştı. O yıllarda tablonun Leonardo da Vinci'ye değil, ünlü ressamın eserlerinden esinlenen birisine ait olduğu sanılıyordu. Tablo 2005 yılında yeniden ortaya çıkmış ve "Kayıp Leonardo" lakabı takılmıştı. Dört yıl önce tablo açık artırma olmaksızın özel bir satışta, Rus iş adamı ve koleksiyoncu Dmitriy Rıbolovlev tarafından 127,5 milyon dolara alınmıştı.

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