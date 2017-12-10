Rus çizgi filmi 'Fiksiki' Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girdi

Rusya'da üretilen ve dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan uzun metrajlı animasyon filmi 'Fiksiki, Gizli Görev' şimdi de Türkiye'de 200'den fazla sinema salonunda gösterime girdi.

Vasiko Bedoşvili ve Andrey Kolpin tarafından yönetilen animasyonun konusu:

"Evlerdeki bozuk elektronik aletleri, kırık eşyaları tamir eden 'tamircikler' (fiksiki) yalnızca bazı çocuklar tarafından görülebilmektedir. Kendisi de bir 'tamircik' olan mucit Profesör Eugenius'un son icadı ise devrim niteliğindedir. Minik tamirciklerin elektrik kablolarından hızla hareket edebilmelerini sağlayan bilezik yapmıştır. Ancak tamirciklerden bir tanesi, bu bilezikle izin verilenlerin ötesinde işler yapmaya kalkınca onu durdurmak diğer tamirciklere ve Tom Thomas adlı bir çocuğa düşer."

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