Rusya, Türkiye’den gelen 384 kilo biberi imha etti

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor), Türkiye’den gelen 384 kg taze dolmalık biberi imha etti.

Rusya’nın Orenburg Bölgesi’ndeki Petrovski pazarında tespit edilen ve ülkeye girişi yasak olan biberler Rosselhoznadzor yetkilileri tarafından imha edilen biberler daha sonra işlenerek biogaza dönüştürüldü.

Rosselhoznadzor’den yapılan açıklamada, 48 kasada toplam 384 kg biberin üzerindeki marka ve mühürlerden Türkiye’de üretildiğinin tespit edildiği ve biberlerin Rusya’ya girişinin yasak olduğu belirtildi.

Rusya, Türkiye ile yaşadığı uçak krizinden sonra uygulamaya başladığı gıda ambargosu kapsamında Türkiye’den gelen bazı sebze ve meyvelerin ülkeye girişine izin vermiyor. Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında bazı gıda ürünleri yaptırım listesinden çıkarılmış olmasına rağmen elma, armut, üzüm, çilek, dağçileği, domates, biber, soğan, karnabahar, brokoli, salatalık, piliç, tavuk ve hindi ürünleri, tuz ve karanfile yönelik yaptırımlar devam ediyor.