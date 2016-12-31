THY 200 kişiyi işten çıkardı, Rusya uçuşlarında yemek ikramı iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) ikram şirketi Turkish Do&Co'da tüm Flying Service Chef'lerin (uçan şefler) işlerine son verildiği öğrenildi. THY, bir taraftan uçan aşçıların işine son verirken diğer taraftan ikram konseptinde de değişime gitti. Rusya'nın bazı şehirlerine gerçekleştirilen uçuşlarda yemek ikramı iptal edilerek yerine sadece sandviç ve kek servisi yapılacağı duyuruldu.

AirportHaber'in haberine göre 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren THY’nin sadece sıcak sandviç vereceği hatlar şunlar:

Soçi, Atina, Belgrad, Beyrut, Odessa, Cluj, Constanta, Dubrovnik, Dnipropetrovsk, Ercan, Kherson, Kişinev, Otopeni, Priştina, Sarajevo, Selanik, Üsküp, Sofya, Podgorica, Tiran ve Varna.

Sıcak sandviç ve kek vereceği hatlar ise şunlar:

Astrahan, Budapeşte, Erbil, Hurgada, Lubyana, Nahçivan, Prag, Salzburg, Venedik, Varşova, Bağdat, Batum, Graz, Süleymaniye, Lviv, Napoli, Rostov, Tiflis, Viyana, Zagreb, Bolonya, Kahire, Bakü, Kiev, Malta, Necef, Şarm El Şeyh, Tebriz, Moskova, Bari, Katania, İskenderiye, Kösice, Minsk, Zaporizhia, Stavropol, Tel Aviv ve Vilnius

Öte yandan uzun uçuşlarda sıcak yemeğin yanında verilen meze tabağı da iptal edildi.

Turkish Do&Co, tüm uçan şeflere şirkete ait eşyaları teslim etmelerini ve işten çıkarıldıklarını içeren bir bildiri gönderdi. İşten çıkarılan uçan şef sayısının şu anda 200 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan okyanus ötesi seferlerde görev yapan uçan şeflerin şimdilik şirkette kalacağı, Avrupa ve Afrika gibi bölgelerde görevlendirilen diğer tüm uçan şeflerin işlerine son verildiği öğrenildi.

2016 yılı 2. döneminde 3.6 milyar lira zarar

THY, Ağustos ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) geçici vergi beyannamesini bildirmiş, bildiride 3.6 milyar TL zarar ettiği belirtmişti.

2016 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesine göre THY 3.6 milyar TL zarar etti.