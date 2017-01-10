Yeni yılda dolar karşısında Türk lirası düşüyor, ruble yükseliyor

ABD Doları, haftanın ilk işlem gününde Türk Lirası karşısında yeni bir rekora imza atarak 3,73 liraya kadar çıktı. Rus rublesi ise dolar karşısındaki yükselişini devam ettiriyor. 2017 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası, en çok değer kazanan para birimi ise ruble oldu. 2016 yılının en çok kazandıranı Bitcoin ve Brezilya realinin ardından ruble oldu. En çok kaybettiren para birimi ise yüzde -20 ile Türk lirası.

BBC'nin haberine göre TL'nin sadece bugün yaşadığı değer kaybı yüzde 2,5 düzeyinde. Ancak TL'deki değer kaybı, diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla daha fazla.

Yatırım uzmanları TL'deki negatif ayrışmanın başlıca nedenlerini artan jeopolitik riskler, yüksek seyreden enflasyon ve başkanlık sistemi tartışmaları ile bu yıl düzenlenmesi beklenen referandum olarak sıralıyor.

Brent petrol 57 dolara ulaştı, dolar 60 rublenin altında

Rusya'da uzun bir tatilin ardından bugün işbaşı yaptı. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle ve diğer olumlu gelişmelerle dolar karşısında ruble kuvvetlenmeye devam ediyor. Rusya'da Temmuz 2015'den bu yana ilk kez dolar 60 rublenin altına indi.

Morgan Stanley'in son incelemelerine göre Rusya Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları, yüksek faiz oranları ve petrol fiyatlarındaki artış Rus para birimi rublenin değerlenmesi için uygun bir ortam oluşturuyor.

Türkiye'de 2017 sonu tahminleri şimdiden gerçekleşiyor

Reuters haber ajansına konuşan yatırım şirketi Kapital FX'ten Enver Erkan, "2017 sonu Dolar/TL tahminimiz 3,85'ti. Bu tempoyla giderse daha Ocak ayı bitmeden bu seviyeye ulaşacak" dedi.

Doların yükselişine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise TL'de yaşanan değer kaybını 'sabotaj girişimi' olarak tanımladı ve "Birileri kuru kullanarak, dalgalanma oluşturarak, faizlerin yükseltilmesini talep ediyor. Koro halinde 'faizi artırın' şeklinde bir kampanya var" dedi. İlgili kurumların gereken tedbirleri alacağını ifade eden Canikli, "Türkiye ekonomisi direnmeye devam edecek" diye konuştu.

Lirada düşüş devam eder

Morgan Stanley stratejisti James Lord, ucuz görünmesine karşın, liradaki aşağı yönlü beklentisini koruyor. Lord'a göre üretkenlik artışına odaklanılmaması yönündeki eksiklik, ücretlerin artmasıyla birlikte, para biriminin rekabet gücünü olumsuz etkilemeye devam edecek.