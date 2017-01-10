Ruslar hayatlarından ne kadar memnun?

Rusya Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin (VTsIOM) Aralık ayı sonunda yaptığı ankete göre Rusya’da vatandaşların çoğunun hayatlarından memnun olduğu belirlendi.

Genel olarak ise Rusların 2016 yılında özel hayatlarının durumu ve gelecekten beklentisi iyileşti. Araştırmaya katılanların yüzde 72’si kendi hayatının durumunu için iyi ifadesini kullandı.

Rusların dörtte biri ise hayatlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

Kendi özel yaşamlarının dışında Rusya vatandaşları ülkedeki durum için de olumlu sözler kullandı. 2015 yılının Aralık ayında ülkedeki durumun iyi olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 46 iken geçtiğimiz Aralıkta bu oran yüzde 56’ya yükseldi.

‘Zor zamanlar bekliyor’

Ülkedeki ve özel hayatları hakkında genel olarak olumlu ifadeler kullanan Rusya halkı gelecekte kendilerini daha zor günlerin beklediğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 42’si önümüzdeki günlerin daha zorlu geçeceğini düşünüyor.

Rusların dörtte biri zorlu zamanların şu anda yaşandığını, dörtte biri de zor günlerin geride kaldığı yönünde görüş belirtiyor.

Hayatından memnun olanların sayısı daha mı az?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yaptığı araştırma ise hayatından memnun olan Rusların sayısının daha az olduğunu gösteriyor. Bankanın anketine göre Rusya’da hayatından memnun olanların oranı yüzde 32.

Uzmanlar Rusya’da halkın hayatından memnuniyetsiz olmasıyla ilgili ülkede yaşanan ekonomik sorunları işaret ediyor.