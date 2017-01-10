Rusya petrol üretimini azaltıyor

Rus petrol üreticileri, OPEC ile varılan alaşma kapsamında petrol üretimini kısmaya başladı.

Rus petrol ve doğalgaz üreticileri, 6 Ocak verilerine göre petrol ve doğalgaz üretimini 29 Aralık tarihine göre yüzde 1,2 düşürdü. Buna göre Rus şirketlerin üretimi günde 11,3 milyon varile (1,508 milyon ton) gerilemiş oldu.

OPEC ve Rusya arasında varılan 10 Aralık tarihli anlaşmada petrol üretiminin kısılmasında mutabık kalınmıştı. Anlaşmaya göre Rusya’nın günlük üretimini 300 bin varil, OPEC ülkelerinin toplamının ise 528 bin varil azaltması gerekiyor.

Anlaşmaya göre Rusya, günlük petrol üretimini Ocak ayında 50 bin varil, Mart ayında 200 bin varil ve Mayısa doğru ise 300 bin varil azaltacak. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın günlük petrol üretimini 10,947 milyon varile kadar düşürmeyi hedeflediğini ifade etmişti.

Ocak ayında başlayan OPEC ve Rusya Anlaşması 2017’nin ilk 6 ayı için geçerli olacak ve taraflar istediği takdirde yeniden uzatılabilecek.