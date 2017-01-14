"Gazprom, bazı Türk firmalarını mahkemeye vermeye hazırlanıyor"

Türk-Rus ilişkilerinde normalleşme sürecinin devam ettiği ve Türk Akımı projesiyle ilgili önemli adımların atıldığı bir dönemde, Gazprom'un, doğalgaz fiyatında anlaşmazlık yaşadığı Türkiye'deki özel şirketlere dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya ve Türkiye arasındaki doğalgaz tartışmalarının arttığı kaydedildi. "Gazprom, 2017 doğalgaz satış fiyatını kabul etmeyen tüm Türk özel şirketlerine Stockholm'deki Tahkim Mahkemesi'nde dava açmaya hazırlanıyor. Söz konusu şirketler arasında Bosphorus Gaz, Avrasya Gaz, Akfel Gaz, Enerco Enerji, Shell ve Kibar Enerji şirketleri yer alıyor" denen haberde bu şirketlerin Gazprom'dan indirim yapmasını istediği vurgulandı.

Türkiye'deki özel şirketler Gazprom'dan yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz alırken, BOTAŞ'ın ithalatı ise 17 milyar metreküp seviyesinde. Haberde yer alan bilgilere göre devlete ait BOTAŞ şirketiyle herhangi bir fiyat anlaşmazlık sorunu yaşanmıyor.