Rusya, rubleyi nasıl ayağa kaldırdı?

Rusya Merkez Bankası verilerine göre ruble, değer kazanmaya devam ediyor. Son rakamlara göre 1 dolar 59,53 ruble, 1 avro ise 63,05 rubleye kadar geriledi. Peki ekonomistler, Rus rublesini dolar karşısında tekrar istikrarlı hale getiren hamleleri ne olduğunu düşünüyor?

Bloomberg'in haberine göre, Rusya Merkez Bankası’nın doğru zamanda faiz yükseltmesi ve rezerv fonlarının tedbirli kullanımını sağlaması, rubleyi dolar karşısında tekrar istikrarlı hale getirdi. Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen mali politikaların da rubleyi tekrar yükselişe geçiren unsurlar arasında değerlendiriyor.

İki yıldır küçülen Rus ekonomisi tekrar büyümeye geçebilir

Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna krizinden ötürü uygulanan politik baskılar, ekonomisini hedef alan yaptırımlar ve ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan Petrol ihracatında düşen fiyatlar nedeniyle yaşanan kayıplarla Rus ekonomisi 21 aydır küçülüyor.

Ekonomide yaşanan zor günlerin yanı sıra, ruble 2014’te dolar karşısında yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek, 80 bandına çıkmış, rublede yaşanan bu sert düşüşün ardından, Rusya Merkez Bankası 2014 yılının son aylarında, gösterge faiz oranını yüzde 10.5'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Banka aynı dönemde aldığı bir başka kararla da, dolar karşısında zayıflayan rubleye rezervlerini kullanarak müdahale etmeyi bırakmış, rublenin işlem gördüğü dalgalı koridor uygulamasını iptal ederek, serbest kura izin vermişti.

Dolar ilk kez 60'ın altına indi

Ruble, bugün ise, düşük Petrol fiyatlarına rağmen dolar karşısında 2016’nın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başlamış, geçtiğimiz günlerde de uzun bir aradan sonra dolar karşısında ilk kez 60 bandının altına inmişti.

"Merkez Bankası ve Başkanı'nın başarısı"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Şibanov, Merkez Bankası’nın rubleyi desteklemek ve hızla artan enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gittiğini belirtti. Şibanov, "Bu adımın meyveleri, ancak iki yıl sonra alınmaya başlandı ve enflasyon sonunda yüzde 5,4’e kadar geriledi. Banka politikasının yeterliliği ve sürekliliği de ülkedeki ticari faaliyetleri arttırdı." diye ifade etti.

Şibanov, Merkez Bankası’nın 2014’ün sonunda başlattığı dolar repo anlaşmalarının ise özgün bir çözüm oluşturduğunu, bu sayede Rus bankalarının döviz likiditesine destek olunduğunu söyledi.

Şibanov ayrıca, "Maliye Bakanlığı, devletin düşen gelirleri doğrultusunda, giderlerdeki artışı sıfıra indirdi. Bakanlık, sadece acil bütçe açıklarında rezerv fonlarına başvurdu. Bu doğru stratejiye, Euromoney ve The Banker gibi dergiler tarafından 'Yılın En İyi Merkez Bankası Başkanı' seçilen Elvira Nabiullina’nın doğru adımları da eklenince, yürütülen sürecin başarılı olduğunu söyleyebilirim.”