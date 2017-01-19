Erdoğan: Türk Lirası karşılığı Rusya’ya üzüm ve domates satmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası karşılığı Rusya’ya üzüm ve domates satmak istediklerini, iki ülke arasında ulusal para birimlerinin kullanılabileceğini söyledi.

SGK hizmet binalarının açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye’de sebze-meyve fiyatlarının yüksek olmasını, “Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira bakıyorsunuz çarşıda 7-8 lira. Ne bu? Bu arada olan kimler. İnsaf insaf?” sözleriyle eleştirdi.

Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yaptığını belirten Erdoğan, “Domateste, üzümde Putin'le konuştum. Rusya'ya satmak istiyoruz. Çok sıkı Rusya tarafıyla bu ilişkileri kuralım, ihracatımızı artıralım. Onlar da bizden alacaklarını TL ile alsınlar. Böylece döviz kurunun baskısından da kurtulabiliriz.” ifadelerini kullandı.