"2017'de yatırımcıların gözdesi Rus rublesi olacak"

Gelişmekte olan ülkelere yatırım planlayan yatırımcının gözü bu yıl Rusya’ya çevrildi. 2016’da yüzde 0.5 daraldığı tahmin edilen Rus ekonomisinin yeni yılda canlanması beklenirken, ülkede enflasyonun da hız keseceği öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki artıştan destek bulacak Rusya’nın parası ruble 2017’de gelişmekte olan ülke yatırımcısının en önemli tercihleri arasında gösteriliyor.

Dunya.com'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, yatırımcının gelişen piyasalar için algısı iyileşmeye başladı. Portföy yöneticileri 2017’de siyasi ortamın iyileştiği, ABD’deki faiz artışlarından kaynaklanan şoklara ve ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın söylemlerine karşı daha az hassas olan piyasaları tavsiye ediyor. Avrupa, Ortadoğu, Afrika içinde yatırım için önerilen piyasaların başında ise Rusya geliyor. Analistlere göre, Temmuz 2014’ten bu yana neredeyse yüzde 50 değer kaybeden rublenin bu yıl yükselme potansiyeli güçlü.

İsviçreli uzmanlar rubleyi işaret ediyor

İsviçreli UBS, gelecek 12 ay içinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri içinde en iyi carry trade -yani düşük faizle borçlanıp yüksek getirili piyasalarda yatırım yapma fırsatını Rus Rublesi’nin sunduğunu belirtiyor. Bankanın tahminlerine göre rublenin yüzde 26 getiri sağlama potansiyeli bulunuyor. 2016 başlarında dolar karşısında 82.28 seviyesine kadar çıkan ruble, şu sıralalar 60.2 seviyelerinden alıcı buluyor.

İç politikada artan istikrar, Rus ekonomisine olumlu yansıyacak

NN Investment Partners da Rus hisse senedi piyasalarını 2017 için iyi bir kazanç adayı olarak görüyor. Bankanın analistlerinden Nathan Griffiths, yüksek petrol fiyatları, güçlü ruble ve azalan enflasyonun merkez bankasını para politikasını gevşetmeye teşvik edebileceğini söylüyor. Deutsch Bank da Rusya’yı destekleyenler arasında. İç politikada artan istikrarın Rus tahvillerine olumlu yansıyacağını düşünen banka, ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin de Rusya’ya yardımcı olabileceği kanısında.

İyi bir carry trade aracı

Morgan Stanley benzer bir görüş paylaşanlardan. Bankaya göre yatırımcı yeni yılda rublenin değer kazanacağına göre pozisyon almalı. Gelişmekte olan ülke paraları içinde 2016’da Brezilya Reali sonrasında en karlı carry trade parası Rus Rublesi oldu. Bunun nedeni, petrol fiyatlarının 2003’ten bu yana en düşük seviyesinden toparlanması ve Ukrayna ile ilgili gerilimin azalması. JP Morgan Chase’e göre Rusya Markez Bankası’nın kısa vadede faiz oranlarını korumak istemesi 2017 ortasına kadar ruble carry trade işlemlerini canlı tutabilir.

Ekonomi %1.1 büyüyecek

2016’ya kötü bir başlangıç yapan Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 0.5 daraldığı, enflasyonun yüzde 5.4-5.8 aralığında olduğu, bütçe açığının GSYH’Ye oranın da yüzde 3.7 olduğu tahmin ediliyor. Ancak Brent petrolünün fiyatının yılbaşına göre yüzde 45’in üzerinde artması ülke ekonomisi için iyi haber. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerine göre 2017’nin çok daha iyi bir yıl olacak. Bloomberg’in 47 analistin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre ülke ekonomisi gelecek yıl yüzde 1.1 büyüyecek, enfl asyon yüzde 5.1, bütçe açığı da yüzde 3 seviyesine inecek. Rusya’daki büyüme beklentilerinin temelinde petrol fiyatlarındaki artış var. OPEC üyelerinin üretim kısıntısında anlaşması, enerji devi Rosneft, Bashneft, Alrosa’nın özelleştirilmesi ekonomiyi canlandıracak faktörler.