Poroşenko Rusya'daki son çikolata fabrikasını da kapatıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Rusya'da üretim yapan son çikolata fabrikası 'Roshen' bu yılın Nisan ayında -ekonomik ve politik sebeplerden dolayı üretimi durdurma kararı aldı. Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığına aday olduktan sonra Rusya hükümeti ile arası bozulan Poroşenko, 2 yıldır küçülttüğü Rusya'daki ticari faaliyetlerini tamamen bitirmek zorunda kalıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ekonomik ve politik sebeplerden dolayı bu kararı aldık" diye ifade edildi. 2017 yılı Nisan ayına kadar tüm üretimin kademeli olarak durdurulması planlanıyor.

2015 yılı Şubat ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB yetkilileri, Lipetsk kentindeki Poroşenko'ya ait 'Roshen' çikolata fabrikasında arama yapmış, Rusya Soruşturma Komitesi ise buradan toplanan verilere göre Roshen şirketinin Rusya devlet bütçesinden 180 milyon ruble (3 milyon dolar) haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle yolsuzluk davası açmıştı.

1996 yılında kurulan ve dünyanın en büyük çikolata-şekerleme şirketlerinden biri olarak gösterilen 'Roshen' 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Roshen ismi, Petro Po roshen ko'dan geliyor.