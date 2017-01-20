Rus parlamentosu Türk Akımı'nı onayladı, 2019'da hizmete girmesi bekleniyor

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi 'Türk Akımı'nı onayladı. Projenin 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Anlaşmanın parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde şubatta oylamaya sunulması bekleniyor.

Türk Akımı projesinin hükümetler arası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanmıştı. Biri Türkiye, diğeriyse Avrupa'nın gaz ihtiyaçlarına yönelik iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Daha önce boru hatlarından her birinin kapasitesinin yıllık yaklaşık 16 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

Dha önce Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinin inşası için 41 milyar 920 milyon ruble (704 milyon dolar) ayrılacağı belirtilmişti.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, daha önce yaptığı açıklamada şirketin bu yıl Türk Akımı'nın da aralarında bulunduğu 3 dev projeyi finanse edeceğini söylemişti.