Rusya, Türk domateslerini imha etmeye devam ediyor

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen meyve-sebzeleri, ülkeye girişleri yasak olduğu gerekçesiyle imha etmeye devam ediyor. İki gün önce Rusya'nın Adıge Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen kontrollerde ele geçirilen toplam 953 kg. domates dozer yardımıyla ezilerek, üzerlerine kireç döküldü.

Rosselhoznadzor'un Adıge Cumhuriyeti temsilciliği tarafından yayınlanan mesajda, Türkiye'den getirildiği tespit edilen 878 kg. normal ve 75 kg. çeri domatesinin imha edildiği belirtildi ve ürünlere ait fotoğraflar paylaşıldı.

Rusya'nın Türkiye'ye karşı yaş meyve-sebze ambargosu devam ediyor

Rusya'nın uçak düşürme hadisesi sonrası 1 Ocak 2016 tarihinde yaş meyve ve sebze ürünlerine yönelik başlattığı ambargo, bazı ürünlerde kaldırılmış olmasına karşın domateste uygulanmaya devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Antalya'dan yapılan tarım ürünleri ihracatı 2016 yılında domateste 74 milyon dolar, üzümde 20 milyon dolar geriledi.

İhracat kaybı yaşanan ürünler arasında üzüm, salatalık ve limon da yer alıyor. Üzüm ihracatı 2016'da bir önceki yıla göre 20 milyon 148 bin dolar azalarak 28 milyon 704 bin dolar olarak gerçekleşti. Limon ihracatı 4 milyon 762 bin dolar düşerek 12 milyon 619 bin dolarda kalırken, salatalık ihracatı da 3 milyon 865 bin dolar gerileyerek 20 milyon 512 bin dolar oldu.