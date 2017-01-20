Rusya'nın meyve-sebze ambargosu ve vize rejimi 'zamana vabeste'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Rusya ile ilişkilerin uçak krizinin yaşandığı Kasım 2015 öncesinde dönmesi için çözülmesi gereken bazı konuların olduğunu söyledi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, ilişkilerinde ‘Kasım 2015 öncesi döneme’ geri dönülmesi için çözümlenmesi gereken bir dizi mesele olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, bu meselelerden birinin Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin Rus pazarına girişi, bir diğerinin de Türk vatandaşlarına yönelik vize rejiminin kolaylaştırılması olduğunu kaydeden Şimşek şöyle devam etti: "Genel olarak ilişkilerde normalleşmeden bahsetmek mümkün. Yeniden iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bahsettiğim konuların çözümlenmesinin de zaman meselesi olduğunu düşünüyorum."

47 yıldır geleneksel olarak İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Formu (WEF) toplantılarında bu yıl "Ekonomik refah dağılımındaki eşitsizlik", "Küresel iklim değişimi", "Toplumsal kutuplaşma", "Artan siber bağımlılık" ve "Nüfusun yaşlanması" konuları konuşuluyor.