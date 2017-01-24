Böcekli olduğu belirlenen 23 ton Türk mandalinası Rusya’ya alınmadı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor), Krasnodar Bölgesi’nde bulunan Novorossiysk Limanı’na Türkiye’den gelen 23 ton mandalinanın ülkeye girişine izin vermedi.

Krasnodar Bölgesel Veteriner Laboratuarı’nda incelenen mandalinalarda Akdeniz meyve sineğine rastlandığı ve bu yüzden ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, bu yıl içerisinde ilk defa Türkiye’den gelen mandalinalarda Akdeniz sineğine rastlandığı ifade edildi.

Mandalina ve diğer narenciye çeşitleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yıl sonundaki Türkiye ziyaretinde Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı gıda ambargosu listesinden çıkarılarak, Rusya’ya ihracatına izin verilmişti.