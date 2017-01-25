Rusya’nın dolar milyarderleri arasına yeni bir isim daha katıldı

Bloomberg Ajansı, Rusya’da yeni bir dolar milyarderinin ortaya çıktığını duyurdu. Ajansın her gün yenilenen milyarderler endeksine göre Rus Norebo Holding’in sahibi Vitaliy Orlov, dolar milyarderleri listesinde kendine yer buldu.

Orlov’un şirketi Rusya’nın kuzeyinde bulunan Murmansk kentinde balık üretimi yapıyor.

Ajansın haberine göre işadamı Orlov’un milyarder olmasına en büyük katkıyı Rusya’nın Batı ülkelerine uyguladığı karşı yaptırımlar sağladı.

Ülkeye gıda ürünlerinin girişine izin vermeyen Rusya’nın balık ihtiyacının önemli bir bölümünü Orlov’un sahibi olduğu holdinge ait Norebo şirketi temin ediyor.

2016 yılında Rusya sularından çıkarılan balık miktarının yüzde 11’ini Norebo şirketi gerçekleştirdi.

Ayrıca şirketin, satışlarının yüzde 60’ını Rusya dışına yaptığı için gelirlerini dolar üzerinden elde etmesi Orlov’un kazancında önemli rol oynuyor.