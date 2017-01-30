“Rus Turistler Türkiye'de rubleyle ödeme yapabilecek”

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Rus turistlerin Türkiye'de rubleyle ödeme yapmasına olanak sağlayacak bir sistemi uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Turizm Forumu Rusya Zirvesi 2017'de konuşan Ateş, ilk etapta turizm ve tarım alanında hayata geçirilecek bu uygulama ile Rusların Türkiye'deki ATM'lerde tüm ödeme ve bankacılık operasyonlarında rubleyle işlem yapabileceğini kaydetti.

Bu sistem çerçevesinde ayrıca Rusya'da şu an ruble ile Türkiye turlarının satışına başlandığını da vurgulayan Ateş şöyle konuştu: "Rus turistlere çeşitli turizm hizmetleri sunuyoruz. Bazı tur operatörleri ve oteller, rubleyle hizmet vermeye hazır. Rus turistler Türkiye'deyken kendilerini evlerinde hissedecek. Ana dillerinde konuşabilecek ve yerel para birimiyle alışveriş yapabilecek."

'ATM'LERİMİZ RUSÇA DA HİZMET VERİYOR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ateş, ATM'lerin bütün tatil yörelerinde ve turizm beldelerinde Rusça dilinde de hizmet verdiğini kaydetti.

Denizbank'ın iletişim merkezlerinde Rusça konuşan personelin görev yaptığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla bir Rus turist geldiğinde kendisi ülkesindeki gibi bu hizmetlerden yararlanıyor. Sberbank dünyanın en büyük bankalarından biri ve Rusyanın en büyük bankası olduğu için teşekkür bankacılığı (Spasibo Banking) kapsamında bütün kartları bizde komisyonsuz işlem görüyor. ATM'lerde ruble yatırılabiliyor, ruble çekebiliyor."