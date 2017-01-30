Rusya denetimi sıkı tutuyor, 2 ton Türk domatesi daha imha edildi

Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde Türkiye’den geldiği belirlenen 2 tondan fazla domates gümrük yetkililerince imha edildi.

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı gıda ambargosu birçok sebze ve meyve için geçerliliğini koruyor. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor), Türkiye’den gelen ya da Türk malı olan bazı sebze ve meyvelerin ülkeye girişine izin vermiyor.

Kaliningrad’a Azerbaycan üzerinden gönderilen Türk domatesleri gümrük yetkilileri tarafından tespit edilerek imha edildi.

Azerbaycan sertifikalı domateslerin gümrük belgelerinde üretim yeri olarak Rusya, Kazakistan, İran ve Azerbaycan görünse de, üzerindeki “Made in Turkey” yazısını fark eden yetkililer domateslere el koyarak imha edilmesine karar verdi.