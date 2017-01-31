Rusya ekonomisi bu yıl da küçüldü; büyüme beklentisi gelecek yıla kaldı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. 2014 yılında yaşanan Kırım krizinden sonra “Batı’nın” yaptırımlarından dolayı ekonomik krizle boğuşan Rusya 2016 yılında yüzde 0,6 küçüldü.

Bakanlık verilerine göre Rusya’nın gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, 2015 Aralık ayına göre ise yüzde 0,1 geriledi.

Rusya’da Aralık ayında bir önceki aya göre perakende satış sektöründe yüzde 1, tarımda yüzde 0,2 ve inşaat sektöründe daralma yaşandı. Bu dönemde ülkede büyüme gösteren sektör yüzde 0,4 artışla sanayi sektörü oldu.

Rusya hükümeti ekonomide büyüme için 2017 yılını işaret etti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Rusya’nın GSYİH’nin 2017’de yüzde 0,6, 2018’de yüzde 1,7 ve 2019’da ise yüzde 2,1 büyüyeceği tahmininde bulunuyor.