Türkiye’nin 2016 turizm gelirlerinde büyük gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 turizm rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin turizm gelirleri 2016 yılının tamamında bir önceki yıla göre azalama gösterdi.

TÜİK verilerine göre turizm gelirleri 2016’da yıllık bazda yüzde 29,7 oranında azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Türkiye’nin 2015 turizm geliri 31 milyar 464 milyon 777 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Turizm gelirlerindeki düşüşün en büyük sebebi ise azalan turist sayısı. Rusya’nın Ekim ayına kadar Türkiye’ye uyguladığı turizm yaptırımları ve ülkede yaşanan terör olaylarından dolayı turist sayısında önemli oranda düşüş yaşandı.

TÜİK verileri 2016 yılında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24,6 oranında azalma olduğunu gösterdi. Buna göre 2015 yılında Türkiye’yi 41 milyon 617 bin 530 turist ziyaret ederken 2016 yılında bu rakam 31 milyon 365 bin 330’a geriledi.

Öte yandan yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı da 2015’e göre 2016’da yüzde 9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişiye indi.