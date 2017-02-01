Türkiye’de Rus sermayeli şirketler dibe vurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kuruluş – kapanış istatistikleri açıklandı. Dünya Gazetesi’nden İbrahim Ekinci’nin haberine göre Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Rusya sermayeli şirketlerin sayısı önemli oranda geriledi.

TOBB’un “kuruluş – kapanış istatistikleri”, hangi bölge ve ülkelerden girişimcilerin iş yapmak açısından Türkiye’ye daha iştahlı baktıklarını ortaya koyan önemli bir gösterge.

Buna göre Rusya ve Türkiye arasında yaşanan uçak krizinden önce Türkiye’de 800’den fazla Rus sermayeli şirket kuruldu.

2014 yılında 160 Rus sermayeli şirket kurulurken 2015 yılında bu sayı 127’de kaldı. Uçak krizinden sonra iki ülke arsında ilişkilerin gerildiği 2016’da ise sadece 21 şirket kuruldu.

Düşüş oranı 2014’e kıyasla yüzde 86.9 düzeyinde. Ekinci’ye göre ilişkilerde başlayan yumuşama sonrası bu rakamın 2017’de tekrar artışa geçmesi muhtemel.