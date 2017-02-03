Engel kalmadı, Rusya 'Türk Akımı'na son onayı da verdi

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’dan sonra Rusya Federasyon Konseyi de ‘Türk Akımı’ doğalgaz boru hattı projesi anlaşmasını onayladı.

Türkiye’nin bütün onayları verdiği projeyi Rusya Devlet Duması da 20 Ocakta onaylamıştı.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı.

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.