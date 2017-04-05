Rusya ve Belarus arasındaki doğalgaz gerilimi artıyor

Rusya ve Belarus arasındaki doğalgaz zirvesinde taraflar bir kez daha uzlaşma sağlayamadı.

AA’nın haberine göre Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen yılın başından bu yana Belarus ile devam eden doğalgaz fiyat anlaşmazlığına ilişkin dün yapılan görüşmelerde de uzlaşmaya varılamadığını söyledi.

Belarus'un, Rusya tarafından iddia edilen 700 milyon dolarlık borcu ödemeye hazır olmadığını dile getiren Novak, Belaruslu yetkilileri görüşmelerde "yapıcı tutum" sergilememekle de suçladı.

Belarus Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu 700 milyon dolarlık ödemenin Belarus tarafından "borç olarak görülmediği" belirtilirken, Rusya ile söz konusu anlaşmazlığın çözümü için görüşmelere devam edileceği kaydedildi.

Rusya indirime yanaşmıyor Geçen yılın başlarında Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatını düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle yüksek bulan Belarus, kontrat bedeli olan bin metreküp gaz için 132 dolarlık fiyatın yerine 73 dolardan ödeme yapmıştı.

Rusya ise 132 dolarlık doğalgaz fiyatının adil olduğunu savunarak, Belarus'un yaklaşımı karşısında bu ülkeye ihraç ettiği petrol miktarını 2016'nın ikinci yarısında 24 milyondan 18 milyon tona düşürmüştü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'dan aldıkları doğalgaz ücretinin petrole göre belirlendiğini ifade ederek, "petrol fiyatları yüksek iken doğalgaz için büyük rakamlar ödediklerini, ancak fiyatlar düştüğünde Rusya'nın indirim yapmaya yanaşmadığı" eleştirisini getirmişti.

Haberrus