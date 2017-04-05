Fitch’den yeni Rusya kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'yı yatırım yapılabilir ülke olarak teyit etti.

Sputnik’in haberine göre Rusya'nın BBB- seviyesindeki notunu teyit eden Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe Rusya ekonomisinin başarılı şekilde adapte olduğu belirtti.

Rusya'nın uzun vadeli döviz notu için 'istikrarlı görünüş' değerlendirmesi yapılan raporda, yıllık enflasyonun yüzde 7,6'dan yüzde 4,1'e indirilmesi önemli bir başarı olarak gösterildi.

Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov, kararı büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.

”Fitch'in kararı, kurumun Rusya'nın mali istikrarına ve Rus hükümetinin ülkenin ekonomisine başarıyla adapte olma kabiliyetini yansıtıyor" diyen Siluanov, kararın ekonomideki iyileşme ve yeniden büyümeye geçişin teyidi olduğunu söyledi.

Haberrus