Rusya-Türkiye arasındaki 'tahıl' görüşmeleri referandumdan sonra yapılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, Türkiye ile Rus tahıl ürünlerine yönelik görüşmelerin muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan tarihinden sonra yapılacağını belirtti.

Dvorkoviç, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yetkililerle Rus tahıl ürünlerine yönelik görüşmeler için takvimin henüz kesinleşmediğini belirtti.

Türk yetkililerle muhtemelen Rusya'da ve 16 Nisan'dan sonra, referandum sonuçlandıktan sonra görüşüleceğini anlatan Dvorkoviç, söz konusu tarihten önce bu konuda bir gelişme yaşanma ihtimalinin ise düşük olduğunu söyledi.

Rusya Tarım Bakanlığı, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Bakanlığının Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını duyurmuştu.

Buna göre Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilmişti.

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye'ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

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