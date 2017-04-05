Rusya’da hayat yüzde 2 ucuzladı

Rusya’da bir kişi için ortalama yaşam maliyeti 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 2 azalarak 9 bin 691 Ruble (173 Dolar) oldu.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama yaşam maliyetiyle ilgili hükümet düzenlemelerini imzaladı. Buna göre kişi başına düşen ortalama yaşam maliyeti 9 bin 691 Ruble oldu.

Ortalama yaşam maliyeti çalışan nüfus için 10 bin 466 Ruble, emekliler için 8 bin Ruble ve çocuklar için ise 9 bin 434 Ruble olarak belirlendi.

Öte yandan hükümet düzenlemelerine göre Rusya’da 7 bin 500 Ruble olan asgari ücret rakamlarında bir değişiklik olmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Rusya’da asgari ücrete 300 Ruble zam yapılmasını öngören hükümet kararını onaylamıştı.

Rusya, asgari ücret ile ortalama yaşam maliyeti rakamlarını 2020 yılında aynı seviyeye getirmeyi planlıyor.

Berk Atacan, Haberrus