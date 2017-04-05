"Son 1,5 yılda yeni işler alamadık, 2 milyar dolarlık işi başka ülkelere kaptırdık"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Türk-Rus ilişkilerinin son durumunu değerlendirdi.

Ilıcak Rusya ile alakalı şunları söyledi: "Rusya’daki işlerimiz inşallah daha iyi olacak. Şu anda 21 bin çalışanımız var Rusya’da, toplamda 52 bin kişiyiz. Son 1,5 yılda yeni işler alamadık. 2 milyar dolarlık işi Çinli ve diğer ülkelerden gelen firmalara kaptırdık. Çok ciddi bir faturası oldu. İlişkiler yeniden canlanıyor. Ciddi bir kararlılık görüyoruz. Yaptırımların kalkmasıyla Rusya’ya kaybı kısa sürede telafi edebiliriz. Şu anda Rusya’nın yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Daha önce kararname çıkarmışlardı, onun yükümlülüğünün kalkmasından sonra koşturmaya devam edeceğiz. Yasak kalktıktan sonra beklediğimiz petro-kimyada, bina inşaatlarında büyük işlerimiz var. Şu an Acıbadem’le birlikte yapmayı düşündüğümüz bir hastane kompleksi var. En az 2,5 milyar dolarlık bir iş bekliyoruz."

Rönesans Holding için Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük 5 pazar olduğunu kaydeden Ilıcak "Türkiye çok hızlı gelişiyor. Dünyadaki bütün pazarları takip ediyoruz, Türkiye belki en büyük inşaat pazarı. Türkiye kadar altyapıya yatırım yapan başka ülke yok. Biz biraz daha Türkiye’ye konsantre olmaya çalışacağız. Bu da daha çok, kamu-özel ortaklığıyla yapılan hastaneler olacak" dedi.

Rusya’daki kayıplar sonrası Avrupa’da atılım yaptıklarını ifade eden Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in Avrupa’da; İsviçre’den Almanya’ya, Avusturya’dan Hollanda’ya kadar devam eden 130-140 tane şantiyesi olduğunu söyledi. Ilıcak "Hollanda’da büyük bir şirket satın almıştık. Ona konsantre olduk. Hollanda’nın en büyük 5. inşaat şirketi. Yaklaşık 2 bin çalışanı, 1 milyar avroya yakın da cirosu var" dedi. 140 yıllık şirketin halka açık olduğunu, satın aldıktan sonra da borsadan çektiklerini kaydeden Ilıcak, "Şu anda yüzde 100’ü Türk sermayeli bir şirket hâline dönüştü" diye konuştu.

Ajanslar