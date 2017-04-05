THY, Rusya'daki 11. uçuş noktası olan Voronej'e seferleri başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Rusya'daki 11. uçuş noktamız olan Voronej'e bugün itibarıyla seferlerimizi başlattık." dedi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre THY, 120 ülkedeki 298. destinasyonu Voronej'i de bugün itibarıyla uçuş ağına dahil etti.

Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Yekaterinburg ve Ufa'dan sonra yeni uçuş noktası Voronej'e seferler, salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Voronej seferlerinde, İstanbul'dan tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 189 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.