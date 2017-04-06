ABD, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl krizini fırsata çevirmek istiyor

ABD'li üreticiler Türkiye'nin bazı Rus tarım ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergisini fırsata çevirerek pirinç ihracatlarını artırmak istiyor.

ABD Pirinç Üreticileri kurumu temsilcisi Greg Yielding, ABD Tarım Bakanlığı tarafından Mısır'a düzenlenen ziyaret sırasında Türkiye-Rusya arasındaki krizi bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Yielding, "Bir miktar Rus pirinci Türkiye'ye gidiyordu, şimdi sorunlar var. Dolayısıyla biz bunu Türkiye'ye daha çok satış yapmak için bir fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

Türkiye mart ayında Rus buğday ve mısırına yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçek küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 ilave gümrük vergisi getirmişti.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2015-16 yıllarında ABD'den 71 bin 700 ton, Rusya'dan ise 67 bin 400 ton çeltik ithal etti.

Haberrus