Türk Lirası Ruble karşısında son 3 yılın en düşük seviyesinde

Son dönemde büyük değer kayıpları yaşayan Türk Lirası Rus Rublesine karşısındaki düşüşünü sürdürüyor.

Rusya Merkez Bankası rakamlarına göre Türk Lirası Ruble karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Türk Lirasındaki düşüş ve Rus Rublesinin petrol fiyatlarına paralel olarak değer kazanması

Rusya Merkez Bankası verilerine göre bugün itibariyle 15,2179 Ruble seviyesinden işlem gören Türk Lirası, en son 23 Ocak 2014 tarihinde rekor düşüşle 14,8975 Rubleden işlem görmüştü.

Ruble’nin Türk Lirası karşısında bu kadar değer kazanamasının sebebi olarak petrol fiyatlarının Rusya bütçe planlamalarının üzerinde seyretmesi ve Türk Lirası’ndaki genel değer kaybı gösteriliyor.

Bugün itibariyle Moskova Borsası’nda Dolar 56,3375 Rubleden işlem görürken, Euro ise 59,9725 Rubleden işlem görüyor.

Rusya hükümetinin 2017 bütçesi için 40 Dolardan hesapladığı varil petrolün fiyatı gün itibariyle 54,13 Dolardan satılıyor.

Berk Atacan, Haberrus