Rosselhoznadzor başkanı Türkiye ile görüşmelerden ayrılmak istiyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Tarım Bakanlığı’na başvurarak Türkiye ile Rusya arasında yürütülen gıda müzakerelerinden geçici süre ayrılmak istediğini bildirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rosselhoznadzor Başkanı Dankvert’e dava açma talimatı vermesinden sonra Rosselhoznadzor Tarım Bakanlığı’na teklifte bulunarak Belarus üzerinden Rusya’ya gelen tarım ürünlerinden kontrolün kaldırılmasını istemişti.

Dankvert, “Yönetimden beni kenara çekmesini talep ettim. Yeni bakan yardımcımız Belarus’la ilgilensin, biz de nerede önyargı var ona bakalım.” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den tahıl ürünleri sevkiyatıyla ilgili görüşme teklifi aldıklarını açıklamasının ardından Dankvert, Türkiye görüşmelerinden de kendisinin çıkarılmasını istedi.

Dankvert, Türkiye ile görüşmelerin de Tarım Bakanlığı’nın yürütmesinin Rosselhoznadzor’a yöneltilen önyargı suçlamalarının ortadan kaldıracağını belirtti.

Dankvert, “Rosselhoznadzor’un çıkarlarının olduğu konularla ilgili Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Nepoklonov’un Türkiye görüşmelerine katılmasını talep edeceğim. Kimilerinin tartışmalı kabul ettiği bu tür konularla artık bakanlık ilgilensin.” dedi.

Berk Atacan, Haberrus