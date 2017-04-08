Rusya ekonomisinde göstergeler olumlu, hükümet yüzde 3 büyüme bekliyor

Ukrayna krizineden dolayı Batı’nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya’da ambargoların getirdiği ekonomik krizin etkisi azalıyor. Ekonomi rakamlarındaki olumlu gelişmeler Rusya hükümetinin büyüme tahminlerini yükseltiyor.

Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk iki ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın ihracatının bu yılın ilk iki ayında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 35,7 artarak 51,9 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Rusya’nın ithalatı ise aynı dönemde yüzde 28,8 artarak 27,6 milyar dolara çıktı. Buna göre Rusya’nın dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 33,2 artarak 79,6 milyar Dolar olurken, dış ticaret fazlası ise yüzde 43 artarak 24,3 milyar dolara ulaştı.

Büyüme beklentisi yüzde 2

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya’nın GSYH'nın bu yıl sonunda yüzde 2 büyümesini beklediklerini söyledi.

Oreşkin, 2018-2020 döneminde ise Rusya’nın yüzde 1,8 büyümesini öngördüklerini açıkladı.

Berk Atacan, Haberrus