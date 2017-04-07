Rusya: Türkiye'nin tahıl yasağı mantıksız ve iki tarafa da zararlı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvarkoviç, Türkiye'nin Rusya'ya karşı uyguladığı tahıl yasağının mantıksız ve her iki tarafa da zararlı olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, karşılıklı olarak ambargoların kaldırılması gerektiğini ve ileri doğru yol alınması gerektiğini belirtti.

Türk yetkililerle görüşmeye gideceklerini hatırlatan Dvarkoviç, "Görüşmelere, bu yasakların mantıksız ve iki tarafa da zararlı olduğunu söyleyerek gideceğiz. Karşılıklı olarak kısıtlamaları kaldırarak ileriye doğru yapıcı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Dvarkoviç geçtiğimiz Cuma günü, Türk tarafıyla iki hafta içerisinde görüşeceklerini söylemişti.

Türkiye, 15 Mart tarihinden itibaren Rusya'da bazı tahıl ürünlerinin ülkeye girişini engelleyecek adımlar atmıştı. Daha önce Rusya'dan vergisiz getirilen bazı ürünlere yüzde 130 oranına kadar vergi uygulamaya başlandı.

Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın domates dahil 13 üründen ambargoyu kaldırmamasına cevap olarak yorumlanıyor.

Selim Saygıner, Moskova