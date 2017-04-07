Rusya'da yoksul sayısı 20 milyona dayandı

Son birkaç yıldır Rusya'da yaşanan ekonomik kriz, asgari geçim düzeyinin altında yaşayan insanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Federal Devlet İstatistik Servisi (Rostat) verilerine göre 2016 yılında Rusya'daki 'yoksulların', yani asgari geçim düzeyinin altında yaşayan insanların sayısına 300 bin kişi daha eklenerek 19,8 miyona ulaştı.

Son 10 yılda Rusya'da yoksulların sayısı şöyleydi: 2014'de 16,1 milyon, 2013'de 15,5 milyon, 2012'de 15,4 milyon, 2011'de 17,9 milyon, 2010'da 17,7 milyon, 2009'da 18,4 milyon, 2008'de 19 milyon, 2007'de 18,8 milyon ve 2006'da ise 21,6 milyon. Yoksulların sayısı 10 yılın ardından 2016'da ilk defa 20 milyona yaklaştı.

Rostat'a göre Rusya'da 2016'nın ilk çeyreğinde aylık 9 bin 691 ruble (170 dolar) ve altında kazananlar yoksul sayılıyor.

Rusya'da 2016 yılı 4. çeyreğinde ortalama maaş ise aylık 35 bin 973 ruble (631 dolar) olarak hesaplandı.

Yine Rostat verilerine göre Rusya'da zengin sayılabilmek için aylık 453 bin ruble (7950 dolar) veya üzeri para kazanmak gerekiyor. Mutlu bir biçimde hayatınızı sürdürmek için ise ayda 175 bin ruble (3070 dolar) geliriniz olması gerekli.

Golodets: Rusya'da benzersiz bir olay var - çalışan yoksullar

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, geçtiğimiz günlerde yaptığı aöıklamada Rusya’da çalışan kesimde artan yoksulluğa dikkat çekmiş ve hükümet ile iş dünyası’nın birlikte bu sorunu çözmesi gerektiğini dile getirmişti.

Rusya'da, çalıştığı halde, çok düşük maaş aldığı için yoksul yaşayan insanlar olduğunu hatırlatan Golodets, asgari ücretin 7 bin 500 ruble (126 dolar) olduğunu söyledi ve ekledi, "7 bin 500 ruble maaş almayı gerektirecek bir iş (meslek) yok. Bir insan ortaokul mezunu bile olsa alacağı maaş daha fazla hesaplanmalı. Önümüzdeki günlerde asgari ücretin yükseltilmesi konusunda ciddi görüşmeler yapmalıyız." diye ifade etmişti.

Selim Saygıner, Moskova