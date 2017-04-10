"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Haziran'da devreye giriyor"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz." diye açıklamada bulundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile bölgede üretilen ürünlerin dünya ülkelerine daha hızlı bir şekilde gönderileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz."

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi hakkında

İpek yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, planı yapılmış ve uzun yıllardan bu yana gündemde bulunan demiryolu projesidir. Hattın Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye'nin Kars şehrine gitmesi planlanıyor. Demiryolunun tamamı 838,6 km olup, toplam maliyeti de 450 milyon dolardır. Demiryolunun 76 km'si Türkiye'den, 259 km'si Gürcistan'dan, 503 km'si ise Azerbaycan'dan geçecektir.