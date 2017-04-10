Rusya, Türkiye'den dönen buğdayları Çin'e satmaya başladı

Mart ayı sonunda Türkiye'nin Rus buğdayına yüzde 130 gümrük vergisi uygulamaya başlaması Rusya'nın buğday satışlarını önemli ölçüde düşürdü. Alternatif pazarlara yönelen Rus üreticiler, Çin'e buğday satmaya başladı. Çin hükümeti de Rusya'dan daha fazla buğday almaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan gelen buğday ve tahıl ürünlerini uygulamaya başladığı ek vergilerden dolayı, Rus buğdayında fiyat düşüşleri başladı. Yeni pazar arayışına giren Rus çiftçiler Çin'e ilk buğday ihracatı gerçekleştirdi.

RIA'nın Çin yerel yönetiminin açıklamalarına dayanarak yaptığı haberde, "Önümüzdeki 3-5 sene içerisinde Çin, Rusya ile tarım ürünlerinin dış ticaretinin en büyük noktası hale gelmeyi planlıyor" denildi.

Haberrus