Rusya’dan Belarus’a 1 milyar dolar kredi

Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semaşenko, Rusya’nın Belarus’a milyar dolara kadar kredi vereceğini açıkladı.

ONT televizyon kanalına konuşan Semaşenko, “Hatta çok iyi koşullarda ek 1 milyar dolar kredi daha verilebilir.” dedi.

Bununla birlikte Semaşenko, Belarus’a Avrasya Stabilizasyon ve Gelişim Fonu’dan 3. ve 4. etap için 300'er milyon dolar kredi verileceğini söyledi.

Belarus’un ilk etap kredisini sonbaharda alması gerekiyordu. Ancak 3 Nisan’daki Belarus-Rusya devlet başkanlarının görüşmesinde bu konu ertelenmişti. Bu manada Belarus’un 2016’daki ödemesi gereken 700 milyon dolarlık borcu ertelendi. Semeşenko: "Bu daha iyi olacak... zaten Avrasya Stabilizasyon ve Gelişim Fonu’u üzerinden Belarus’a kredi verecek olan Rusya, ya faizleri düşürecek ya da kredinin ödeme süresini uzatacak.” dedi.

Belarus Başbakan Yardımcısı Vasili Matuşevski: "İki Devlet Başkanı’nın 3 Nisan’daki görüşmesinde Minsk’in ödeme konusu karara bağlandı.” dedi.

Haberrus