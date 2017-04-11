Zeybekçi: Nerede olursa olsun Rusya ile görüşeceğiz

AA Editör Masası’nın konuğu olan Zeybekçi, Rusya’nın bazı tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın bazı tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamalarla ilgili gelecek hafta bir görüşme planladığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,’’ Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, diğeri çok kaybeder.’’ dedi.

Zeybekçi, ‘’Önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kime uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bazı Türk ürünlerine halen yasağı devam ettirmesine karşılık, Türkiye, Mart ayının ortalarında Rusya'dan gelen buğdaya yüzde 130 oranında vergi uygulamaya başlamıştı.

Rusya ise Türkiye’nin yeni vergi uygulamalarını dolaylı bir yasak kabul etmiş, tahıl ihracatında Çin ve İran pazarlarına yönelmişti.

Emirhan Cengiz, Haberrus