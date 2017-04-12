Türkiye’den Rusya’ya deri ihracatında büyük artış

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Rusya’ya deri ihracatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türk deri sektörü son 2 yılda yaşadığı sıkıntıları atlatıp, son 3 ayda içerisinde 367 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Şenocak, Rusya ile ilişkilerin düzelmeye başlamasıyla Türkiye’nin dünyanın en büyük deri ihracatçılarından olacağını söyledi.

Rusya pazarında yüzde 74 artış

Rusya'nın Türk deri sektöründe önemli bir pazar olduğunu ve bunun ihracat rakamlarına doğrudan yansıdığını belirten Şenocak, ''Rusya'yla ilişkilerin düzelmesi tüm alt sektörlerimizde ihracatın artmasını sağladı. Rusya'ya sektörümüzün ihracatında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 74 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 21 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon dolar seviyelerine çıktı.'' dedi.

Şenocak, ''Rusya pazarında deri ve kürk konfeksiyonu ön plana çıktı. Rusya'da ekonominin düzelmeye başlaması, petrol fiyatlarındaki artışlar ihracatımız için olumlu etki yaptı. Bunun dışında 2013 yılından itibaren yaşanan siyasi gelişmeler sektörümüzü olumsu etkilemişti, ancak Rusya pazarına her geçen gün artan ihracatımız bizim için umut kaynağı oldu.'' şeklinde konuştu.

Emirhan Cengiz, Haberrus